DoRzeczy.pl liderem portali konserwatywnych. Wyprzedziliśmy też tvp.info

Osiągnięty przez nasz portal wynik był lepszy od maja o blisko 452 tys. użytkowników. DoRzeczy.pl jest liderem wśród wydawców portali konserwatywnych od wielu miesięcy. Jednak tym razem wyprzedziliśmy po raz pierwszy portal tvp.info, który odwiedziło 2,6 mln realnych użytkowników (o 1,26 mln mniej niż do DoRzeczy.pl). Na kolejnych miejscach znalazły się wpolityce.pl (1,47 mln użytkowników), niezalezna.pl (0,74 mln użytkowników) i tvrepublika.pl (0,29 mln użytkowników). DoRzeczy.pl zanotowało też największą liczbę wizyt, która wyniosła w czerwcu 16,78 mln.

Poniżej prezentujemy porównanie wyników wybranych portali informacyjnych:

Komu dziękujemy?

Dziękujemy wszystkim Państwu. Zarówno tym, dla których DoRzeczy.pl to codzienne źródło informacji, jak i tym, którzy odwiedzają DoRzeczy.pl dla poznania różnych opinii na ważne tematy. Dziękujemy również tym wszystkim z Państwa, którzy korzystają z „Do Rzeczy+”, naszej płatnej oferty, dzięki której można czytać dodatkowe teksty naszych publicystów, oglądać program „Polska Do Rzeczy”, jak również czytać wydania tygodnika „Do Rzeczy” i miesięcznika „Historia Do Rzeczy” na naszej stronie, jak i pobierając je w formie plików PDF, MOBI, EPUB na swoje urządzenie.

– Bardzo się cieszę z tych wyników. Pokazują one, że mimo trudnych czasów, Polacy szukają mediów niezależnych i jednocześnie wiarygodnych, konserwatywnych, ale broniących wolności. Przede wszystkim dziękuję naszym czytelnikom za to, że są z nami, że kupują tygodnik tak w wersji papierowej, jak cyfrowej i że odwiedzają nasz portal DoRzeczy.pl – mówi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Czerwcowe wyniki ogromnie nas cieszą, ponieważ stoi za nimi ogromna praca całego zespołu. Pokazują one nie tylko, że konsekwentna praca ma sens, ale również, że czytelnicy szukają mediów, które nie są zaangażowane jednostronnie polityczne, ale prezentują różne punkty widzenia i oceny. Nasi czytelnicy doskonale wiedzą, że znajdą u nas niezależne opinie, które czasami idą pod prąd – dodaje Karol Gac, red. prowadzący portal DoRzeczy.pl.

Jest nam niezmiernie miło, że liczba Czytelników „Do Rzeczy+” stale rośnie. Jesteście Państwo naszymi największymi Patronami.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie wypróbowali „Do Rzeczy+” serdecznie zachęcamy do wybrania jednej z naszej promocyjnych ofert na stronie https://subskrypcja.dorzeczy.pl/oferty-subskrypcji-cyfrowej.

To dzięki wszystkim Państwu, którzy nas odwiedzacie możemy dalej rozwijać nasz serwis, oferować nowe treści (m.in. o tematyce historycznej, jak i religijnej).

Dziękujemy Państwu tym bardziej, że na rozwój naszego serwisu DoRzeczy.pl pracuje duża grupa osób – od redakcji, poprzez publicystów, dział techniczny, marketing i dział obsługi subskrypcji, dla których Państwa częste wizyty i korzystanie z naszych artykułów jest celem, ale i dużym wyróżnieniem.

Dziękujemy, że są Państwo z nami! Zapraszamy do odwiedzania Dorzeczy.pl, kiedy tylko Państwo znajdziecie na to czas. To największa nagroda, jaka nas spotyka. Naszym celem jest nie tylko codzienne dostarczanie najważniejszych i rzetelnych informacji, lecz również opinii – często różnych, czasem ostro ścierających się punktów widzenia.

Przypominamy najchętniej czytane artykuły „Do Rzeczy+” w czerwcu 2022 roku:

https://dorzeczy.pl/opinie/311929/margarita-na-sobote-koniec-z-guyemverhofstadtem.html

https://dorzeczy.pl/swiat/312436/nastepca-putina-kim-jest-nikolaj-patruszew.html

https://dorzeczy.pl/opinie/314602/bogaci-beda-niesmiertelni-yuval-noah-harari-rozwija-skrzydla.html

https://dorzeczy.pl/subotnik-ziemkiewicza/309523/ziemkiewicz-kwik-pro-quo.html