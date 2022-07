Gubernator Kaliningradu zwrócił się do prezydenta Dudy

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły ustaleń szczytu NATO w Madrycie i bieżącej sytuacji na Ukrainie. Otwierając posiedzenie RBN, prezydent nawiązał do przystąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu i stwierdził, że w tej sytuacji Morze Bałtyckie stanie się wewnętrznym morzem NATO.

Na słowa Dudy zareagował gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow. – No cóż, otwórzmy mapę, to nie jest morze śródlądowe NATO. Chyba że już zabrali stamtąd nasz kraj. Może Duda wie coś, czego ja nie wiem – powiedział rosyjski polityk, cytowany we wtorek przez agencję RIA Novosti. I zaproponował, że może przekazać polskiemu prezydentowi mapę.

Sankcje wobec Kaliningradu. Niemcy naciskają na ustępstwa

Obwód kaliningradzki, graniczący z państwami Unii Europejskiej, do którego większość towarów transportuje się koleją przez Litwę, został 17 czerwca odcięty od części przewozów towarowych z Rosji kontynentalnej na mocy sankcji nałożonych przez Brukselę.

W ubiegłym tygodniu agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, podała, że europejscy urzędnicy prowadzą negocjacje z Litwą, by rozładować napięcia z Rosją w sprawie Kaliningradu.

Według Reutera, Bruksela – przy wsparciu Niemiec – negocjuje wyłączenie Kaliningradu spod reżimu sankcji i przygotowuje drogę do porozumienia, które mogłoby zostać podpisane na początku lipca, jeśli Litwa wycofa swoje zastrzeżenia.

Rosja ostrzega Litwę

Rosjanie grożą Litwinom odwetem, choć władze w Wilnie tłumaczą, że nie wprowadziły żadnych jednostronnych ani dodatkowych ograniczeń, a jedynie "konsekwentnie stosują unijne sankcje".

Reuters zauważa, że jeśli tradycyjny szlak dla rosyjskich towarów do Kaliningradu, najpierw przez sojuszniczą Białoruś, a potem Litwę nie zostanie przywrócony, istnieją obawy, że Moskwa mogłaby użyć siły militarnej wobec Litwy i przebić przez jej terytorium lądowy korytarz, aby połączyć Kaliningrad z kontynentalną Rosją.

