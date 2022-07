Ochojska krytykuje obronę polskiej granicy. "Uważacie się za patriotów?"

W ubiegłym tygodniu w gminie Kuźnica odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Minister mówił o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej, która powoli dobiega już końca.

– Zapora, która powstała, to jest zapora, która oddziela nas od ponurej dyktatury Łukaszenki. Państwo białoruskie to jest dziś państwo policyjne, w którym są tysiące więźniów politycznych, które ponosi współodpowiedzialność za agresję Rosji w Ukrainie. Z terytorium tego państwa ruszały w lutym wojska rosyjskie na Kijów. Do dziś rakiety z terytorium Białorusi mordują cywilów ukraińskich. Z takim państwem mamy do czynienia. To jest zapora, która oddziela nas od tej ponurej dyktatury – powiedział szef resortu wewnętrznego.

Jak przypomina Straż Graniczna, stworzona bariera ma 186,25 km długości, a do jej budowy zużyto 49 tys. ton stali. Prace nad murem ruszyły 25 stycznia.

Ochojska atakuje rząd

W krytyce budowy struktury służącej do obrony polskiej granicy nie ustaje szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, europosłanka KO Janina Ochojska.

W środę polityk podała na Twitterze wpis Grupy Granica, w którym aktywiści napisali: "Na pograniczu polsko-białoruskim rząd pozostawił rozwaloną przyrodę, zniszczoną psychikę mieszkańców i degrengoladę".

"Skoro bezkarnie zamknął Białowieżę i Krynki, nie myślcie że nie zamknie wam Warszawy, Gdańska albo Poznania" – straszą działacze.

"Czy panowie Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński (szef MSWiA - red.) i Maciej Wąsik (wiceszef MSWiA - red.) sądzą, że unikną odpowiedzialności za śmierć młodych ludzi w lasach, za dzieci wywożone na druty, za zniszczenie puszczy oraz życia Podlasia? " – atakuje Ochojska we wpisie.

"Uważacie się za patriotów? Straty jakie poniosła Polska trzeba będzie odrabiać latami" – przekonuje europosłanka.

Na uwagi szefowej PAH-u odpowiedział wiceminister Wąsik. "Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę polskiej granicy. A za tragedie odpowiedzialni są pchający imigrantów w stronę Europy: przemytnicy, służby Putina i Łukaszenki oraz wszyscy pożyteczni idioci i agenci wspierający Putina i Łukaszenkę po polskiej stronie. Pani też" – napisał polityk.

