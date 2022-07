Nie żyje prof. Jan Targosz. Został zamordowany we własnym mieszkaniu

Do tragedii doszło minionej w nocy, gdzie w mieszkaniu w nowohuckich Mistrzejowicach znaleziono ciało starszego mężczyzny. Dziennikarze RMF FM ustalili, że to Jan Targosz, profesor AGH.

Sprawca został już zatrzymany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to znajomy profesora, który przyszedł do niego w odwiedziny. Między mężczyznami miało dojść do kłótni. To wtedy właśnie naukowiec najpewniej został zaatakowany nożem.

Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, podejrzewany o dokonanie zabójstwa profesora to 71-letni Leszek O. Podczas badania alkomatem mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu we krwi.

Prof. Jan Targosz pracował w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH. Uczelnia nie komentuje sprawy.