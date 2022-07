Tusk o Kaczyńskim: Każdy orze, jak może

W trakcie konferencji prasowej w Kołobrzegu, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został zapytany o spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Czy sądzi pan, że są to spotkania z wyborcami, czy z aktywami? – zapytał dziennikarz.

– Cóż, każdy orze, jak może – stwierdził w odpowiedzi Tusk. – Jarosław Kaczyński spotyka się z tymi, z którymi może się spotkać i widocznie potrzebne to jest do jego komfortu, aby mieć salę, która w lot chwyta jego przepyszne dowcipy – dodał polityk.

Kaczyński o transseksualistach

Tusk mówiąc o żartach prezesa PiS nawiązywał prawdopodobnie do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z Włocławka. Tam podczas spotkania z wyborcami, lider partii rządzącej w swoim wystąpieniu mówiło osobach, którzy nie zgadzają się z pomysłami i wartościami partii rządzącej.

– Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny – jest w tej chwili koło wpół do szóstej – byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą – mówił Kaczyński, patrząc na zegarek. Wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości wywołała śmiech zebranych.

– Bo przecież lewica uważa, że tak powinno być. I należy tego przestrzegać. Mój szef w pracy, dajmy na to, czy nawet moja koleżanka, czy mój kolega powinni się do mnie zwracać już tym razem w formie żeńskie. Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda. Ja bym to badał, ale... – dodał polityk, ponownie rozśmieszając widownię.

Wypowiedź lidera PiS wywołała wiele komentarzy, a część osób krytykowała polityka, oskarżając go o "transfobię".