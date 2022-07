Spurek niezadowolona z decyzji PE. "Brak szacunku dla młodych"

W środę Parlament Europejski nie odrzucił wniosku Komisji Europejskiej o włączenie gazu i energii jądrowej do wykazu działalności gospodarczej objętej tzw. taksonomią, czyli przepisami definiującymi rozwiązania proekologiczne i ustanawiającymi dla nich dodatkowe preferencje.

Za wnioskiem o odrzucenie propozycji Komisji w tej sprawie zagłosowało 278 posłów, 328 głosowało przeciw, zaś 33 wstrzymało się od głosu. Aby zawetować wniosek Komisji, Parlament potrzebował absolutnej większości 353 głosów.

Decyzję europosłów skomentowała dzisiaj na Twitterze europosłanka Zielonych Sylwia Spurek która razem z Różą Thun i Robertem Biedroniem głosowała przeciwko uznaniu gazu i atomu za "zielone źródła" energii.

"Decyzja PE o uznaniu gazu i atomu za zieloną energię to totalny brak szacunku dla młodych ludzi, którzy wychodzą na ulice, apelują o odpowiedzialność, o ratowanie planety" – skarży się Spurek.

"To jest polityka interesów partyjnych, a nie interesów kolejnych pokoleń" – dodała polityk.

Zielone światło dla inwestycji w gaz i energię jądrową

Komisja Europejska przyjęła w lutym wniosek ustawodawczy w sprawie tzw. taksonomii, który włącza gaz i energię jądrową – pod pewnymi warunkami – do wykazu ekologicznej działalności gospodarczej. Oznacza to, że środki na inwestycje w gaz i atom będą mogły pochodzić także z unijnego budżetu.

Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność w dziedzinie gazu ziemnego i energii jądrowej mogą odegrać ważną rolę w transformacji ekologicznej, zaproponowała, by niektóre rodzaje tej działalności zaklasyfikować jako działalność przejściową, która przyczynia się do łagodzenia skutków zmiany klimatu. Niektóre rodzaje działalności związane z energią jądrową i gazem tymczasowo włączono do wykazu ekologicznej działalności gospodarczej. Muszą one jednak spełniać konkretne warunki oraz wymogi w dziedzinie przejrzystości.

Jeżeli ani Parlament, ani Rada nie odrzucą wniosku do 11 lipca 2022 roku, akt delegowany w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu wejdzie w życie i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

