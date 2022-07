Poseł PO napisała o "klawiszach". Woś zapowiada wniosek do komisji etyki

"Ziobro z Wosiem tworzą sobie prywatną armię ze Służby Więziennej. Klawisze będą ochraniać ministrów z #SolPol oraz uczyć dzieci strzelać. Powstaną nowe instytucje, setki etatów do zapełnienia, a SW dostanie uprawnienia śledcze, w tym kontroli miejsc intymnych" – alarmuje na Twitterze parlamentarzystka klubu KO Gabriela Lenartowicz.

Na ten wpis zareagował europoseł Patryk Jaki. W przeszłości, gdy pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, Jaki był odpowiedzialny za więziennictwo. "Pracownicy Służby Więziennej pełnią bardzo ciężką i odpowiedzialną służbę. Są ważną i niedocenianą częścią polskiego systemu bezpieczeństwa – a posłanka PO ich wyzywa od . Mam nadzieje, że znajdzie się polski poseł, który złoży wniosek do Komisji Etyki" – wskazał Jaki

Odpowiedział mu wiceszef MS Michał Woś, odpowiedzialny za nowelę: "Wniosek do komisji etyki już się pisze. Skandaliczny wpis. Nie można pozwalać na obrażanie funkcjonariuszy".

Szykują się zmiany w więziennictwie

Chodzi o przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, który był zapowiadany jesienią zeszłego roku jako jeden z filarów reformy "Nowoczesne Więziennictwo".

Reforma zakłada m.in. wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie. Zmiany przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Nowe przepisy wprowadzą zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych więźniom z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów.

– Więzienie to miejsce resocjalizacji, ale także izolacji, odbywania kary. To miejsce, w którym sprawcy przestępstw są izolowani od społeczeństwa po to, żeby społeczeństwo chronić. I w ramach tej bardzo głębokiej reformy Kkw jest cały szereg spraw, które są porządkowane – powiedział wiceminister Woś podczas pierwszego czytania.

