"Do Rzeczy" wśród najbardziej opiniotwórczych tygodników

W czerwcu na "Do Rzeczy" powoływano się ponad 338 razy (dla porównania w maju było to 404 razy). Przed "Do Rzeczy" znalazła się "Gazeta Polska" z liczbą 521 cytowań (w porównaniu do maja - 166 razy), a podium zamyka magazyn "Viva" z liczbą 231 cytowań (miesiąc wcześniej było ich 259).

Czwarte miejsce przypadło "Tygodnikowi Solidarność" – 202 cytowania w czerwcu (215 w maju). Zestawienie zamyka "Wprost", na który powoływano się w czerwcu 190 razy, natomiast w maju 164 razy.

W rankingu ogólnym pierwsze miejsce zajął dziennik "Rzeczpospolita" – na który dziennikarze innych redakcji powoływali się w czerwcu 1,7 tys razy. Dalej znalazły się tabloid "Super Express" – z liczbą 1281 cytowań w czerwcu, dziennik "Gazeta Wyborcza" – 1250 cytowań, tabloid "Fakt" – 1147 cytowań i "Dziennik Gazeta Prawna" – 830 cytowań.

DoRzeczy.pl liderem portali konserwatywnych

Tymczasem jak wskazują wyniki badania Mediapanel Gemius za czerwiec 2022 roku, portal DoRzeczy.pl odwiedziło ponad 3,8 mln realnych użytkowników.

Osiągnięty przez nasz portal wynik był lepszy od maja o blisko 452 tys. użytkowników. DoRzeczy.pl jest liderem wśród wydawców portali konserwatywnych od wielu miesięcy. Jednak tym razem wyprzedziliśmy po raz pierwszy portal tvp.info, który odwiedziło 2,6 mln realnych użytkowników (o 1,26 mln mniej niż DoRzeczy.pl). Na kolejnych miejscach znalazły się wpolityce.pl (1,47 mln użytkowników), niezalezna.pl (0,74 mln użytkowników) i tvrepublika.pl (0,29 mln użytkowników). DoRzeczy.pl zanotowało też największą liczbę wizyt, która wyniosła w czerwcu 16,78 mln.

