Robert K. usłyszał zarzut obcowania z małoletnią. Władze Warszawy dotowały jego biznes?

Robert K. jest pomysłodawcą i autorem "Wioski Żywej Archeologii" przy Domu Kultury Świt na warszawskim Bródnie. Organizowane tam były warsztaty o tematyce dotyczącej życia w epoce średniowiecza.

Jednak jak informują media, pomysłodawca wioski i organizator zajęć, przebywa w areszcie śledczym. – W toku postępowania Robertowi K. postawiono zarzut wielokrotnego obcowania płciowego z osobą małoletnią, z osobą poniżej 15 roku życia. Do tych zdarzeń dochodziło w kraju, ale także za granicą – mówi Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Prokuratura ustaliła, że proceder miał trwać od lipca ubiegłego roku. Ofiarą miała paść 14-letnia wolontariuszka Wioski Żywej Archeologii, którą mężczyzna miał zabrać między innymi na wycieczkę na Maltę.

Biznes współfinansowany z budżetu Warszawy?

TVP 3 dodaje, że według lokalnych aktywistów „mężczyzna był świetnie znany zarówno w domu kultury, jak i w kręgach lokalnej władzy, czym chętnie chwalili się w mediach społecznościowych”.

– Od kilku lat stawał się coraz bardziej wpływową osobą, pokazywał się, pojawiał się w towarzystwie lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej, bywał na zjazdach politycznych Platformy Obywatelskiej – twierdzi Bartosz Wieczorek ze Stowarzyszenia "Razem dla Targówka".

"Kiedy sprawa wyszła na jaw, politycy zaczęli usuwać wspólne zdjęcia z Robertem K. Jak podkreślają radni stołecznej opozycji, bulwersujący jest nie tylko aspekt kryminalny, ale również związki Roberta K. z lokalną władzą, w tym z przebywającym obecnie na urlopie wiceburmistrzem dzielnicy, Krzysztofem Miszewskim z Platformy Obywatelskiej" – czytamy dalej.

Rafał Lasota, z Urzędu Dzielnicy Targówek przekazał, że burmistrz dzielnicy wdrożyła procedurę sprawdzającą, jak wyglądało finansowanie tej Wioski Żywej Archeologii. Pojawiły się bowiem przesłanki, że inicjatywa Roberta K. była finansowana między innymi z budżetu obywatelskiego Warszawy. – Projekt zgłoszony między innymi przez wiceburmistrza Krzysztofa Miszewskiego i radną miejską panią Jaczewska-Golińską, projekt zgłoszony pod wioskę z budżetu obywatelskiego na półtora miliona złotych. Tajemniczy mieszkaniec zgłosił projekt na szkutnicze zajęcia dla wioski za 685 tysięcy – wskazuje Bartosz Wieczorek.

W piątek władze Targówka mają przedstawić wstępne ustalenia dotyczące finansowania Wioski Żywej Archeologii.

Interpelacja radnego Solidarnej Polski

O komentarz do sprawy poprosiliśmy Cezarego Wąsika, radnego Solidarnej Polski na warszawskim Targówku. – Sprawa Roberta K., który jest posądzany o pedofilię jest bulwersująca. Samorząd musi wyjaśnić kwestię powiązania Roberta K. z urzędnikami i politykami. Mam nadzieję, że nikt nie będzie bagatelizował doniesień o zarzutach wobec podejrzanego. Otrzymywał on wiele dofinansowań, współpracował z jednostkami podległymi urzędowi. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona. Musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Przypominam, że to Solidarna Polska przygotowała nowelizacje Kodeksu karnego w zakresie podniesienia kar za pedofilie oraz wprowadziła krytykowany przez opozycję rejestr pedofilów – mówi Wąsik w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Wąsik domaga się także wyjaśnień od władz dzielnicy. Radny chce wiedzieć, czy jednostki podległe dzielnicy otrzymywały sygnały o ewentualnych wątpliwościach co do Roberta K. "Kiedy zostało złożone zawiadomienie oraz kiedy zaczęły wpływać do Pani niepokojące informacje? Proszę o informację który z radnych, członków zarządu został poinformowany o złożeniu

doniesienia do prokuratury (telefonicznie, mailowo, w trakcie rozmowy)? Skąd wpłynęły do Pani informacje dające podstawy do złożenia zawiadomienia? Czy i kiedy do jednostek podległych również docierały informacje o zarzutach wobec Roberta K.?

Z jakimi instytucjami (Urzędem, jednostkami podległymi) w różnej formie (dotacji, grantów, umów zlecenie etc.) był związany Robert K.?" – czytamy w interpelacji Wąsika, która skierowana jest do burmistrz Targówka.

