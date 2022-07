Posłowie Konfederacji bez immunitetów? Wniosek Komendy Głównej Policji

Jak podają media, powodem ukarania parlamentarzystów ma być brak maseczek w miejscach publicznych, m.in. podczas posiedzeń Sejmu. Przedstawiciele ugrupowania twierdzą, iż o sprawie dowiedzieli się z prasy.

Fala wniosków o kary

W piątek portal NaTemat.pl poinformował, że na czele kolejki do ukarania stoi Grzegorz Braun. Przez brak maseczki na twarzy polityka m.in. rzekomo trzeba było przerwać nadzwyczajną sesję rady miasta Rzeszowa. Zgodnie z doniesieniami, policja wystąpiła z wnioskami o uchylenie immunitetu poselskiego jeszcze pięciu członków koła sejmowego Konfederacji. Aż trzykrotnie ukarany ma zostać przewodniczący Jakub Kulesza. Oprócz niego, skargi dot. Krzysztofa Bosaka, Roberta Winnickiego i Konrada Berkowicza. Oficjalnie nie wiadomo, czy wszystkie wnioski dot. noszenia maseczek.

"Do momentu prawomocnego zakończenia postępowania i podejmowanych czynności wobec konkretnych osób, zwłaszcza jeżeli dotyczą parlamentarzystów, nie komentujemy tych spraw, aby z jednej strony uszanować prawo do prywatności osób, których sprawy dotyczą, a z drugiej – nie dawać żadnych podstaw do twierdzenia, że za pośrednictwem mediów policja próbuje wpłynąć na organy właściwe do podejmowania decyzji" – przekazało biuro prasowe Komendanta Głównego Policji w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita".

Kulesza odpowiada

W piątek w serwisie społecznościowym Twitter do sprawy odniósł się przewodniczący koła poselskiego Konfederacji. "Mas*czkoza kontratakuje – czy posłowie Konfederacji stracą immunitet?! Na stronie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych pojawił się plan prac na II półrocze, z którego wynika, że Komisja rozpatrzy 30 wniosków o uchylenie posłom immunitetu" – napisał Jakub Kulesza. I dodał, że 16 z tych wniosków dot. posłów Konfederacji.

"Wnioski te dotyczą braku mas*czki, na świeżym powietrzu, podczas wykonywania obowiązków poselskich" – stwierdził Kulesza.

Winnicki: Ten rząd nie ma zielonego pojęcia o polityce gospodarczej