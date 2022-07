Kłopoty influencerki Julii Wieniawy

Do słów koleżanki z branży odniosła się także inna celebrytka, blogerka modowa Maffashion. Jej zdaniem w słowach Wieniawy jest sporo prawdy, ale dodała także, że influencerem mogą być też szanowani ludzie: aktorzy, muzycy czy pisarze. – Pojęcie influencer nie jest negatywnym pojęciem. Zrobiło się powszechne i z różnych przestrzeni są osoby zestawiane. Są wkładane do tego samego worka. Influencerem może być szanowany aktor, szanowana aktorka, muzyk, pisarz i osoba pokazująca make-up. Tutaj wszyscy są wrzucani do jednego worka. Jest bardzo dużo kontrowersyjnych influencerów – stwierdziła. Ona jako instagramerka i blogerka modowa jest influencerką szanowaną czy może jednak kontrowersyjną? I po czym to poznać? Tyle pytań bez odpowiedzi!