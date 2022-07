Fastrygowanie ustawy sankcyjnej

Pracę straci ok. 200 osób, z czego połowa to Ukraińcy. Brawo MSWiA! Uderzono także w firmę Medmix Polska, która zaopatruje w wyspecjalizowane pojemniki czy mieszalniki największe i najważniejsze światowe korporacje. Między innymi temu poświęcono posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Argumentom kierownictwa polskiego oddziału firmy przysłuchiwał się wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik, który po zakończeniu spotkania podszedł do przedstawiciela Medmiksu i powiedział, że o pewnych sprawach nie wiedział. Oznacza to, że MSWiA podejmuje decyzje o zniszczeniu firm, „nie wiedząc o pewnych sprawach”.