Proszę o radę

Czy według Państwa interesujące i warte komentowania jest to, że Renata Kim z „Newsweeka” po tym, jak wywalono z „Newsweeka” Tomasza Lisa, napisała, że to ona poszła do wydawcy „Newsweeka” i powiedziała o mobbowaniu, którego dopuszczał się Tomasz Lis na podwładnych w „Newsweeku” i na niej między innymi właśnie, a wtedy były dziennikarz „Newsweeka” Wojciech Staszewski napisał, że Renata Kim była jego szefową w „Newsweeku” i że to ona jego mobbowała, a wtedy Tomasz Lis z pewną taką schadenfreude udostępnił wpis Staszewskiego,