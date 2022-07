ABW zatrzymała osobę, która nawoływała do zabójstwa prezydenta

Mężczyzna trafił do aresztu – poinformował w poniedziałek za pośrednictwem oficjalnej strony rządowej gov.pl rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak ustalono, zatrzymany groził również polskiemu premierowi oraz znieważał funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski.

Czynności funkcjonariuszy ABW

Do zatrzymania Piotra U. przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doszło w Bełchatowie. Odpowiednie śledztwo zostało wszczęte już 13 czerwca tego roku. Podstawą były zawiadomienia o przestępstwie złożone przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach.

Piotr U. za pomocą portalu społecznościowego Facebook publikował obraźliwe i wulgarne wypowiedzi zawierające nieprawdziwe stwierdzenia skierowane w stronę urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Ponadto, mężczyzna poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych nawoływał do zabójstwa zarówno głowy państwa, jak i szefa rządu, a także funkcjonariuszy policji. "Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów publicznego pochwalania zbrodni zabójstwa w celu wyniszczenia określonych grup etnicznych, nawoływania do zabójstwa Prezydenta RP, urzędującego Prezesa Rady Ministrów i funkcjonariuszy policji, a także znieważenia Prezydenta RP" – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie w tej sprawie. Podczas przesłuchania w prokuraturze podejrzany nie przyznał się jednak do postawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż "wyraził jedynie swoje poglądy", nikogo przy tym nie obrażając. Mimo to, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Jak przekazali śledczy, "sprawa jest rozwojowa".

