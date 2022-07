Burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenie

Jak poinformowało Radio Zet, alerty pierwszego stopnia wydano w całości dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.

Ponadto, ostrzeżenia dotyczą niektórych powiatów w województwach: pomorskim, wielkopolskim, śląskim oraz warmińsko-mazurskim.

IMGW ostrzega

Według prognoz pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW), w poniedziałek w całym kraju wystąpi sporo chmur. Na zachodzie przelotne opady deszczu pojawią się jedynie miejscami. Natomiast w centrum, nad morzem oraz na wschodzie Polski szansa na zmoknięcie będzie znacznie większa. Dodatkowo na tych obszarach wystąpią burze, a lokalnie także grad. "Burze mogą występować dziś niemal w całym kraju. W trakcie burz opady będą miały natężenie do 10-15 mm/h, ale kumulacje mogą dochodzić do ok. 20-25 mm, porywy do 65-70 km/h. Lokalnie grad. Burze przemieszczać się będą powoli z płn. i płn. zach. w kierunku płd. i płd.-wsch." – poinformował Instytut na Twitterze.

IMGW wydał również polecenia dla osób, które tego dnia chcą wybrać się w polskie Tatry. "Osoby wybierające się w szczytowe partie Tatr powinny przygotować się na opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C, chłodniej na Podhalu, około 15°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie kraju miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 80 km/h" – czytamy na oficjalnej stronie internetowej.

Na wtorek prognozuje się poprawę pogody na zachodzie kraju, gdzie dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Im dalej na wschód, tym większe zachmurzenie oraz szanse na przelotne opady deszczu i burze.