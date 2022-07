"Bo ja jestem elitą". Radna PiS publikuje zdjęcie z pola golfowego

W niedzielę przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego Małgorzata Jacyna-Witt opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z pola golfowego.

Wpis wywołał falę komentarzy, ponieważ publikując zdjęcie polityk dodała do niego kontrowersyjny opis.

"Jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej? Haratacie w pospolitą gałę? No widzicie. A ja, z PiS,, na najlepszym w Polsce polu golfowym i jednym z 3 najlepszych w Europie, haratam sobie w golfa z handicap 13,5 jak Tiger Woods, Barack Obama, Donald Trump, Ivanka Trump i jej mąż" – napisała Jacyna-Witt.

Słowa radnej to odniesienia do wypowiedzi byłego premiera Donalda Tuska, który wielokrotnie chwalił się swoim zamiłowaniem do "haratania w gałę", czyli pasją do gry w piłkę nożną.

Radna PiS z "elity"

Komentujący wpis polityk internauci krytykują radną za wywyższanie się, a wiele osób wprost wskazuje, że wpis to przejaw kompleksów Jacyny-Witt.

"Kiedy snobizm wejdzie za mocno…" – skomentował zachowanie radnej blogerka Kataryna, dodając w kolejnym wpisie, że sama nie ma potrzeby "wartościować ludzi w taki sposób".

"Bo ja jestem elitą, a Pani jest »pseudoelitą« – zakompleksioną, ale z wysokim mniemaniem o sobie" – odpisała blogerce Jacyny-Witt.

W kolejnych wpisach radna PiS tłumaczy też, że gra w golfa to nie snobizm i sama uprawia ten sport od 20 lat. "Wcześniej (grałam - red.) w tenisa. Też snobizm? Rozumiem, że jako pisówka powinnam drzeć pierze albo smażyć kotlety?" – pisze polityk.

"Przecież platfusy słynęli z udawania, że harataję w gałę. Teraz udają, że biegają. Bo więcej ludzi biega, niż harata. Przestali haratać, bo ich zdaniem stało się to pospolite" – pisze w innym wpisie Jacyna-Witt.

W poniedziałek rano polityk przeprosiła za swój wpis.

