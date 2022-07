Szef MSZ wyruszył w podróż na Bałkany Zachodnie

W Belgradzie szef polskiej dyplomacji spotka się z prezydentem Aleksandarem Vučiciem, premier Aną Brnabić i ministerm spraw zagranicznych Nikolą Selakoviciem, a także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas pobytu w Sarajewie odbędzie rozmowy z członkami Kolegium Bośni i Hercegowiny, a także z wiceministrem spraw zagranicznych Josipem Brkićiem oraz z przedstawicielami społeczności międzynarodowej i społeczeństwa obywatelskiego.

W Prisztinie minister Rau spotka się z prezydent Vjosą Osmani, premierem Albinem Kurti, marszałkiem Zgromadzenia Republiki Kosowa Glaukiem Konjufcą, minister spraw zagranicznych Doniką Gervallą, ministrem ds. wspólnot i powrotów Goranem Rakiciem, jak również z młodymi aktywistami społecznymi oraz dowództwem i przedstawicielami polskiego kontyngentu misji międzynarodowych sił pokojowych NATO w tym kraju (KFOR).

Jak wspierać Ukrainę?

14 lipca delegacja pod przewodnictwem Ministra Raua uda się także do Hagi, by wziąć udział w konferencji Accountability for Ukraine – Enhancing coordination of action to deliver justice, poświęconej zaangażowaniu społeczności międzynarodowej we wsparcie Ukrainy w wymierzaniu sprawiedliwości wobec sprawców zbrodni prawa międzynarodowego popełnianych w trakcie rosyjskiej agresji.

Umacnianie bezpieczeństwa

– Minister Rau niejako kończy to, co miało miejsce kilka tygodni temu, czyli swoją podróż po państwach Bałkanów Zachodnich jako przewodniczącego OBWE. Tym razem odwiedzi Serbię, Bośnię i Hercegowinę oraz Kosowo – trzy bardzo różne państwa z bardzo różnymi problemami. Będzie starał się umocnić bezpieczeństwo w regionie i odbyć rozmowy na tematy związane z potencjalnymi kryzysami, które mają tam miejsce – przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Łukasz Jasina.