Prezydent podpisał ustawę ws. maksymalnej ceny węgla

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – czytamy na stronie kancelarii prezydenta.

Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż odbiorcom wyżej wymienionych paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę.

Problem z węglem

Mimo, że Polska jest potentatem węglowym, w wyniki decyzji rządu, polskie elektrownie już niebawem mogą zacząć kupować ten surowiec z zagranicy. Jego ceny, w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, wynoszą nawet 400 dolarów za tonę. Polski węgiel także jest coraz trudniej dostępny i coraz droższy.

Na tym jednak nie koniec polskich problemów. Występują bowiem przestoje w systemie energetycznym. Wyłączono m.in. blok w elektrowni Kozienice.

„Sytuacja ta spowodowana jest istotnym wzrostem produkcji energii wynikającym ze znacznie wyższego niż planowane zapotrzebowania Krajowego Systemu Energetycznego” – przekazała Enea, do której należy B11.

Problemy ma też Tauron – z powodu chwilowego spadku mocy jednego ze swoich bloków. W weekend przeprowadzony ma być natomiast remont bloku w elektrowni Turów.

Rekordowe ceny prądu

Tylko w czwartek cena prądu z opcją dostawy na rok 2023 na Towarowej Giełdzie Energii przekroczyła 1500 zł za MWh. Już w poniedziałek 4 lipca prąd w Polsce był najdroższy w całej Unii Europejskiej. Na tzw. Rynku Bilansującym cena wyniosła blisko 2500 zł za MWh – dokładnie 2487,24 zł/MWh.

Komentatorzy ekonomiczni nie ukrywają, że mimo iż ceny osiągnęły rekordowy poziom, to na tym nie koniec.

Polskie Sieci Energetyczne twierdzą, że „do wzrostu cen mogły przyczynić się m.in. dwie poważne awarie dużych jednostek wytwórczych”. – W efekcie dostępna dla operatora rezerwa w godz. 19 w poniedziałek nie była wystarczająca – mówią przedstawiciele spółki w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

