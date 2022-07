Szydło mocno o stanowisku KE: To raczej Komisji przyda się zalecenie

W najnowszym raporcie na temat praworządności obejmującym okres od lipca 2021 r., w tym w jego 27 rozdziałach poświęconych poszczególnym krajom, Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla państw członkowskich w czterech obszarach (system wymiaru sprawiedliwości, ramy antykorupcyjne, wolność i pluralizm mediów, instytucjonalne mechanizmy kontroli i równowagi).

Dodatkowo, w rozszerzonym dokumencie dotyczącym Polski czytamy, że "utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa". KE rekomenduje Polsce m.in. "oddzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnienie funkcjonalnej niezależności prokuratury od rządu".

Od 2015 r. ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro. Po uchwaleniu z inicjatywy PiS ustawy, na mocy której ponownie podporządkowano prokuraturę administracji rządowej i połączono urzędy ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego, w marcu 2016 r. Ziobro znów został prokuratorem generalnym (pełnił tę funkcję już w pierwszym rządzie PiS w latach 2005-2007).

Szydło komentuje działania KE

Działania Komisji Europejskiej po raz kolejny w mocnych słowach skomentowała była premier, obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

"Komisja Europejska wydała dla Polski szereg »zaleceń«, jak ma wyglądać nasze prawo i system polityczny" – relacjonuje polityk na w mediach społecznościowych.

"Tymczasem, patrząc na to, co wypisuje KE, to raczej Komisji przyda się zalecenie: niech komisarze nie wychodzą poza swoje kompetencje ściśle określone w Traktatach" – podkreśla była premier.

