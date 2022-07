Straż Graniczna zatrzymała cudzoziemców na granicy z Białorusią. Przyjechali z Rosji

Najnowsze wiadomości przekazano w raporcie, który został umieszczony w czwartek, 14 lipca na portalu społecznościowym Twitter.

Nielegalna imigracja

W ciągu ostatniej doby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej próbowało nielegalnie przedostać się z terenu Białorusi 30 cudzoziemców – przekazała Straż Graniczna. Grupa 21 mężczyzn przeszła nielegalnie na stronę polską przez płyciznę na rzece Świsłocz. Byli to obywatele Jemenu, Egiptu i Syrii.

Jak udało się ustalić funkcjonariuszom SG, obcokrajowcy na Białoruś przyjechali z Rosji. Wszyscy zostali zatrzymani.

twitter

Sytuacja na granicy

Strażnicy graniczni codziennie przekazują za pomocą mediów społecznościowych najnowsze doniesienia z polsko-białoruskiej strefy przygranicznej. Co ciekawe, niedawno funkcjonariusze ujawnili dwa podkopy – na odcinkach w Lipsku (powiat augustowski, województwo podlaskie) oraz Dubiczach Cerkiewnych (powiat hajnowski, województwo podlaskie). Obszary są chronione przez polskie służby.

Natomiast ostatnich prac wymaga zapora na granicy Polski z Białorusią. Pracę nad nią trwają od 25 stycznia tego roku. Mur będzie liczyć 187 km. Niedawno ruszyła instalacja bariery elektronicznej. Prawdopodobny termin jej odbioru – według wykonawców – to powoła września. Finisz prac nad zaporą zbiegł się w czasie ze znoszeniem ograniczeń dot. przebywania w pasie przygranicznym. Zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią, który wprowadził rozporządzeniami szef MSWiA, obowiązywał od 1 grudnia do końca czerwca. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada ubiegłego roku na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy. Decyzję w tej sprawie podjął minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb Mariusz Kamiński.

