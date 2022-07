Zimą zabraknie nam węgla? Pilna decyzja Morawieckiego

W odpowiedzi na kryzys energetyczny, z którym mierzy się cała Europa, premier Mateusz Morawiecki podpisał w środę decyzję, zgodnie z którą spółki skarbu państwa mają zakupić węgiel energetyczny, który ma być wykorzystywany przez indywidualnych odbiorców gospodarstw domowych – podaje serwis Onet.

W sumie PGE Paliwa oraz Węglokoks mają w w okresie do 31 sierpnia 2022 r. nabyć 4,5 mln ton węgla.

"Jak czytamy w piśmie, spółka PGE Paliwa ma w ciągu półtora miesiąca zakupić aż 2,5 mln ton węgla energetycznego o – jak podkreślono – »parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe« (...) Z kolei katowicka spółka Węglokoks ma w tych samych terminach zakupić i sprowadzić do naszego kraju 2 mln ton węgla o identycznych parametrach" – informuje portal.

Finansowanie zakupu ma zostać zapewnione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Maksymalna cena węgla. Prezydent podpisał ustawę

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na poziomie 996,60 zł.

"Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż odbiorcom ww. paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Przez gospodarstwo domowe ustawa rozumie gospodarstwo, którego głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym, podano także.

