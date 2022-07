Listy od czytelników

List w sprawie listu

Szanowna Redakcjo!

W 27. numerze tygodnika ukazał się list czytelnika, a właściwie apel skierowany do milczącej masy ludzi, aby choć połowa z nich uaktywniła się, nie czekając na wytyczne, i reagowała protestem przeciwko rozprzestrzeniającej się propagandzie nazwanej przez czytelnika „ewangeizacją”. Ja także należę do „wariatów”, do których skierowany jest ów apel, i od dawna nie zasypiam gruszek w popiele, protestując przeciwko narzucanej nam ideologii spod znaku tęczy.