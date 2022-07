Polska robota

W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy zmierzyły się armie polska oraz bolszewicka. Starcie to zostało uznane za jedną z 20 najbardziej przełomowych bitew w całej historii świata. Pozwoliło bowiem nie tylko zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, lecz także zmusiło Armię Sowiecką do porzucenia planów ofensywy na Europę Zachodnią. Jednym ze sprawców Cudu nad Wisłą był matematyk, kryptolog i podpułkownik Jan Kowalewski. To on w 1919 r. zatrudnił Stefana Mazurkiewicza, Wacława Sierpińskiego i Stanisława Leśniewskiego. Zespół wybitnych matematyków zastosował podwójną metodę łamania szyfrów: lingwistyczną oraz matematyczną, co pozwoliło na szybkie złamanie „rewolucyjnego” szyfru bolszewików, a także dekryptaż nowych kluczy szyfrowych w ciągu zaledwie kilku godzin od ich zmiany przez wroga.