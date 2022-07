Najwybitniejsi polscy informatycy

Urodzony w 1981 r. Tomasz Czajka – wybitnie uzdolniony mistrz świata w programowaniu, jeden z najlepszych współczesnych programistów na świecie i bohater przedstawianej na wielu memach „imprezy informatyków” – jest jednym z najważniejszych programistów u najbogatszego człowieka świata Elona Muska. Zanim znany polski informatyk dostał pracę w SpaceX – jednej z najsłynniejszym firm świata, w której pracował m.in. nad systemem nawigacji i naprowadzania kapsuły Crew Dragon – Tomasz Czajka został dwukrotnie złotym (w latach 1999 oraz 2000) oraz srebrnym medalistą (w roku 1998) Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej. Wygrał również wiele innych prestiżowych konkursów, w tym – w roku 2003 wraz z innymi przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego – zwyciężył w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. Polskie Towarzystwo Informatyczne pogratulowało Polakowi jego osiągnięć w SpaceX i nazwało go najlepszym ambasadorem polskiej informatyki na świecie. Zresztą pozostali bohaterowie kultowego już dziś zdjęcia również są cenionymi programistami i matematykami. O znakomitej renomie współczesnych polskich informatyków świadczy to, że Polacy coraz częściej zajmują bardzo wysokie stanowiska w globalnych firmach technologicznych. Znani polscy informatycy, jak Andrzej Grzesik czy Wojtek Ptak, pracują na wysokich stanowiskach (principal backend engineer oraz head of engineering) w Revolut Business.