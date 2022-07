Chcą odebrać Braunowi immunitet. Jest decyzja sejmowej komisji

Grzegorz Braun potwierdził na Twitterze, że podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych zapadła decyzja ws. jego immunitetu.

Rozpatrywano 10 wniosków złożonych przez Komendanta Głównego Policji z okresu od maja do grudnia 2021 roku. Chodzi o możliwość pociągnięcia posła do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Zgodę na to będzie wcześniej musiał wyrazić Sejm.

Zabiorą immunitet za brak maseczki?

Co zaskakujące, wszystkie 10 wniosków dotyczy tej samej sprawy – nienoszenia maseczek na terenie Sejmu czy podczas spotkań wyborczych w Rzeszowie i Warszawie, gdy obowiązywał nakaz noszenia takowych.

Sam Braun przekonywał, że "sprawa ma charakter kompletnej groteski". Komentując nakaz noszenia maseczek ocenił, że "było to oczywiście, jak cała polityka walki z mniemaną pandemią, prawo kaduka, któremu nadano pozory praworządności".

– Policja i inne służby były kierowane na ten front walki z własnym narodem, do nękania obywateli na ulicach, we wnętrzach i w urzędach. I ja również znalazłem się w orbicie takich działań Policji – mówił poseł.

Fala wniosków o kary

Zgodnie z doniesieniami, policja wystąpiła z wnioskami o uchylenie immunitetu poselskiego jeszcze pięciu członków koła sejmowego Konfederacji. Aż trzykrotnie ukarany ma zostać przewodniczący Jakub Kulesza. Oprócz niego, skargi dot. Krzysztofa Bosaka, Roberta Winnickiego i Konrada Berkowicza. Oficjalnie nie wiadomo, czy wszystkie wnioski dot. noszenia maseczek.

"Do momentu prawomocnego zakończenia postępowania i podejmowanych czynności wobec konkretnych osób, zwłaszcza jeżeli dotyczą parlamentarzystów, nie komentujemy tych spraw, aby z jednej strony uszanować prawo do prywatności osób, których sprawy dotyczą, a z drugiej – nie dawać żadnych podstaw do twierdzenia, że za pośrednictwem mediów policja próbuje wpłynąć na organy właściwe do podejmowania decyzji" – przekazało biuro prasowe Komendanta Głównego Policji w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita".

