Łatwiejszy dostęp do broni. Siarkowska: Za nami jest tylko...Watykan

Solidarna Polska złożyła do Sejmu projekt ustawy zapewniający dostęp do broni do celów obrony narodowej – poinformowała posłanka PiS Anna Siarkowska.

To już kolejna próba uproszczenie procedury dostępu do broni w Polsce. W marcu tego roku projekt dotyczący rozszerzenia dostępu do broni złożył również Paweł Kukiz. "Broń do celów obrony narodowej" Dzisiaj projekt ustawy zapewniający dostęp do broni do celów obrony narodowej złożyli posłowie Solidarnej Polski. "Ludzie nie powinni być bezbronni. Tymczasem Polska jest niemal na ostatnim miejscu w Europie pod względem dostępu obywateli do broni. Za nami jest tylko...Watykan. Czas to zmienić!" – apeluje w mediach społecznościowych posłanka PiS (i Solidarnej Polski) Anna Siarkowska. twitter "Wprowadzamy nowe kategorie pozwoleń na broń oraz nowe przesłanki posiadania broni dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy Obrony Terytorialnej i aktywnych rezerwistów. Poszerzamy możliwości szkoleniowe organizacji proobronnych. Cel: wzmocnienie potencjału obronnego państwa" – tłumaczy polityk. Romanowski o potrzebie zmian w zakresie dostępu do broni – Bardzo ważne jest posiadanie głębokich zasobów osobowych, sprzętowych, jeżeli chodzi o siły zbrojne, ale równie ważne jest utrzymywanie stałej, wysokiej gotowości bojowej terytorialnego komponentu sił zbrojnych – tłumaczył współtwórca projektu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. – I to jest możliwe również w znacznym zakresie również dzięki włączeniu, które proponujemy, żołnierzy, funkcjonariuszy, ale też byłych żołnierzy i byłych funkcjonariuszy, w znacznie szerszym stopniu, w system dostępu do broni, w system związany z celem w postaci obrony narodowej – dodał polityk. – Jesteśmy też przekonani, że nasz projekt w sposób bardzo ważny wpisuje się w cały system, który tworzy strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej, a także w ramy tworzone przez ustawę o obronie ojczyzny – stwierdził Romanowski. Czytaj też:

Najniebezpieczniejsze miejsce na świecieCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zniszczyli polskiego "Kraba"