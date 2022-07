KE proponuje, by państwa UE zredukowały zużycie gazu. "Rosja nas szantażuje"

Rosja nas szantażuje. Rosja używa energii (surowców - red.) jako broni... Europa mus być na to gotowa – tłumaczyła podczas konferencji prasowej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Plan Komisji Europejskiej ws. kryzysu energetycznego

Podczas konferencji prasowej w Brukseli, przedstawiciele KE zaapelowali, aby w celu przezwyciężenia rosyjskiego szantażu, państwa członkowskie ograniczyły w znacznym stopniu, w najbliższych miesiącach zużycia gazu.

Unia Europejska stoi w obliczu ryzyka dalszych cięć dostaw gazu z Rosji ze względu na używanie (przez Kreml) eksportu gazu jako broni. Prawie połowa państw członkowskich została już dotknięta ograniczeniem dostaw. Podjęcie działań teraz może zmniejszyć zarówno ryzyko, jak i koszty dla Europy w przypadku dalszych zakłóceń lub całkowitego odcięcia, wzmacniając odporność energetyczną Europy – podkreślono w stanowisku KE.

Zgodnie z planem, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej miałyby zredukować zużycie gazu o 15 proc.

Powrót do węgla?

W ramach walki z kryzysem energetycznym Komisja Europejska zaleca wszędzie tam, gdzie to możliwe, przechodzenie na odnawialne źródła energii.

Jednocześnie KE dopuszcza powrót do węgla, ropy naftowej i energii jądrowej, ma to być jednak środek tymczasowy, tak by nie dopuścić do długoterminowego uzależnienia się od bardzo emisyjnych surowców.

Kolejnym ważnym filarem oszczędzania energii ma być redukcja ogrzewania i chłodzenia. KE wzywa wszystkie państwa członkowskie do rozpoczęcia kampanii uświadamiających konsumentów indywidualnych i przedsiębiorstwa o konieczności ograniczenia ogrzewania i chłodzenia na szeroką skalę.

