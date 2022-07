Finlandia i Szwecja w NATO? Jednogłośna decyzja Senatu

Ustawę ws. ratyfikacji członkostwa Szwecji poparto jednogłośnie, głosami 96 senatorów. W przypadku Finlandii została przyjęta jednogłośnie – głosami 98 senatorów.

5 lipca 2022 r. trzydzieści państw członkowskich NATO podpisało protokół akcesyjny dotyczący Finlandii i Szwecji, który pozwoli obu państwom dołączyć do sojuszu po ratyfikacji decyzji przez parlamenty krajowe. Aby nowe kraje mogły przystąpić do Sojuszu, każde państwo członkowskie musi wyrazić na to zgodę.

Obecnie oba kraje mogą uczestniczyć w spotkaniach NATO i mieć większy dostęp do danych wywiadowczych, ale nie będą chronione przez klauzulę obronną NATO aż do ratyfikacji.

Dotychczas dziesięć krajów ratyfikowało akcesję Finlandii i Szwecji do NATO: Albania, Dania, Estonia, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania, a trwają prace ratyfikacyjne w pięciu krajach.

Finlandia posiada jedną z najsilniejszych artylerii w Europie

Finlandia to dziś jedyne nie należące do NATO państwo Unii Europejskiej, które graniczy z Rosją (granica ma długość 1300 km). W ostatnich latach fińska armia zbudowała jedną z najsilniejszych artylerii w Europie i zaopatrzyła się w pociski manewrujące o zasięgu do 370 km. Na obronę wydaje 2 proc. swojego PKB, czyli więcej niż wiele krajów NATO – zwraca uwagę agencja Reutera.

Naród liczący 5,5 mln ludzi może wystawić do walki 280 tys. zawodowych żołnierzy, z 870 tys. wyszkolonych rezerwistów. Finlandia nie zniosła poboru do wojska dla mężczyzn, jak zrobiło to wiele innych zachodnich państw po zakończeniu zimnej wojny.

Według sondażu przeprowadzonego w połowie maja, 82 proc. Finów zadeklarowało gotowość do obrony kraju, gdyby został zaatakowany.

