Prezydent podpisze ustawy ws. poszerzenia NATO. W znaczącym miejscu

W piątek w Porcie Wojennym w Gdyni Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Uroczystość ma się rozpocząć o godz. 15.30. – Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy, szczególnie teraz, w czasie wojny Rosji wobec Ukrainy i zagrożenia, jakie Rosja stwarza dla całego kontynentu europejskiego, a zwłaszcza dla regionu Morza Bałtyckiego. Rejon Morza Bałtyckiego staje się domeną państw NATO–wskich – powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch. Szef BBN ocenił, że miejsce podpisania ustaw ratyfikacyjnych będzie symboliczne. – Prezydent widzi znaczenie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO dla regionu Morza Bałtyckiego – uzasadniał minister. Szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot wskazywał, że poszerzenie NATO "z punktu widzenia geostrategicznego Polska jest krajem jednak północnej Europy, oczywiście krajem kluczowym, bo spotykają się na jej terenie szlaki wiodące z północy na południe, ze wschodu na zachód". Finlandia i Szwecja w NATO. Jednogłośna decyzja Senatu W środę Senat wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji protokołów do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii, podpisanych w Brukseli dnia 5 lipca 2022. 5 lipca 2022 r. trzydzieści państw członkowskich NATO podpisało protokół akcesyjny dotyczący Finlandii i Szwecji, który pozwoli obu państwom dołączyć do sojuszu po ratyfikacji decyzji przez parlamenty krajowe. Aby nowe kraje mogły przystąpić do Sojuszu, każde państwo członkowskie musi wyrazić na to zgodę. Obecnie oba kraje mogą uczestniczyć w spotkaniach NATO i mieć większy dostęp do danych wywiadowczych, ale nie będą chronione przez klauzulę obronną NATO aż do ratyfikacji. Dotychczas dziesięć krajów ratyfikowało akcesję Finlandii i Szwecji do NATO: Albania, Dania, Estonia, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania, a trwają prace ratyfikacyjne w pięciu krajach.

