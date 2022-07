Rozszerzenie NATO. Prezydent Duda podpisał ustawy

Prezydent złożył swój podpis pod ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji podpisanych w Brukseli 5 lipca 2022 r. Uroczystość miała miejsce w Gdyni na pokładzie fregaty rakietowej ORP Tadeusz Kościuszko. Prezydent podkreślił, że to ważny dzień nie tylko dla NATO i naszej części Europy, ale także "dla przyszłych pokoleń tych, którzy będą tu żyli".

– Finlandia i Szwecja pozostawały państwami neutralnymi. Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniły spojrzenie społeczeństwa na kwestie bezpieczeństwa. Oba państwa zdecydowały o przystąpieniu do NATO. Rozmawiano o tym podczas szczytu NATO w Madrycie. Podczas spotkania z siłami parlamentarnymi już w Polsce mówiłem o konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa – powiedział prezydent i podziękował posłom oraz senatorom za ekspresowe tempo uchwalenia podpisanych przez niego w piątek ustaw.

Wzmocnienie NATO

Duda podkreślił, że akcesja obu "potężnych państw basenu Morza Bałtyckiego" ogromnie wzmocni bezpieczeństwo Polski.

– To dwie duże armie, na które możemy liczyć. Granica NATO i Rosji wydłuża się o 1600 km. Rosja spodziewała się, ze napad na Ukrainę spowoduje osłabienie NATO. Sojusz pokazał jedność od samego początku, wspiera Ukrainę moralnie i militarnie – powiedział prezydent.

Duda powiedział również, że liczy, iż rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz współpraca ze Szwecją i Finlandią "będzie dla nas motywacją do wzmocnienia naszego potencjału bezpieczeństwa".

Zgoda Polski

W środę Senat wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji protokołów do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii, podpisanych w Brukseli dnia 5 lipca 2022.

5 lipca 2022 r. trzydzieści państw członkowskich NATO podpisało protokół akcesyjny dotyczący Finlandii i Szwecji, który pozwoli obu państwom dołączyć do sojuszu po ratyfikacji decyzji przez parlamenty krajowe. Aby nowe kraje mogły przystąpić do Sojuszu, każde państwo członkowskie musi wyrazić na to zgodę.



