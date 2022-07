"Płeć nie ma znaczenia". Kontrowersyjna akcja studentów UW

Inicjatorami kontrowersyjnego wydarzenia są członkowie Samorządu Studentów stołecznej uczelni.

Od minionego piątku, 22 lipca 2022 roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego publikują wpisy za pomocą portalu społecznościowego Facebook. Podkreślają, że są "osobami LGBT+".

Akcja UW. "Płeć nie ma znaczenia"

W ostatnią niedzielę jeden ze studentów UW zastanawiał się w ramach akcji "Wszyscy równi, każdy wyjątkowy", "jak to jest być panseksualnym". "W relacjach z ludźmi, a szczególnie w tych romantycznych, nie patrzę na to jaką kto ma płeć, tylko jakim jest człowiekiem. Płeć nie ma znaczenia, ponieważ według mnie zakochujemy się w drugiej osobie, niezależnie od tego jak się identyfikuje" – oznajmił Oskar Świątek. "Otwiera to perspektywy i poszerza horyzont" – dodał. W komentarzach pod wpisem wybuchła dyskusja na temat definicji pojęć, takich jak panseksualizm, a także biseksualizm.

facebook

Inna studentka Uniwersytetu Warszawskiego podkreśliła, że na uczelni nigdy nie kryła się ze swoją orientacją. "Nigdy nie omijałam tego tematu, bo zwyczajnie nie mam się czego wstydzić. To nie znaczy jednak, że nie spotykam się z dyskryminacją i słownymi atakami w moją stronę. Kiedyś nawet ze strony najbliższych (wtedy) mi osób" – stwierdziła Wiktoria Szczypińska. Kobieta przekazała między innymi, że jako pierwsza chciała na stołecznej uczelni zorganizować akcję "tęczowego piątku". Natomiast teraz została wyznaczona przez Samorząd Studentów UW na koordynatora projektu. Jak zaznaczyła, to "najważniejsza kampania" w całej jej "karierze".

facebook

Z kolei Mieszko Czerniawski poinformował, iż z UW związany jest od 10 lat – najpierw jako student, a później jako pracownik administracji uczelni. "Widzę jak UW zmienia się każdego dnia" – napisał jeden z twórców kampanii "Równoważni", które swego czasu promowała "działania równościowe" na terenie Uniwersytetu.

facebookCzytaj też:

Deklaracja LGBT+ w WarszawieCzytaj też:

Tęczowe grantyCzytaj też:

Polska nauka jest zideologizowana