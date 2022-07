Porwanie 14-latki w Poznaniu. Sąd podjął decyzję

W poniedziałek informację w tej sprawie przekazał rzecznik prasowy poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

Jak podano, 39-letnia kobieta i 17-letni mężczyzna zostali aresztowani na trzy miesiące. Będą oni odpowiadać za uprowadzenie i pozbawienie wolności, stosowanie przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem oraz utrwalanie przy pomocy telefonu komórkowego treści o charakterze seksualnym – przekazał lokalny portal internetowy ePoznań.pl. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.

Tragiczne zdarzenie w Poznaniu

W ostatni piątek w jednym z komisariatów w Poznaniu kobieta zgłosiła, że jej 14-letnia córka została zabrana samochodem spod marketu. Po około dwóch godzinach poszukiwań dziewczynkę odnaleziono w Złotnikach. Od razu trafiła do szpitala. Według relacji poznańskiej policji, miała ogoloną część głowy i brwi, a także była przypalana papierosami oraz zmuszana do czynności seksualnych. W sprawie zatrzymano łącznie pięć osób – oprócz aresztowanych 39-latki i 17-latka, również nastolatków w wieku 13-14 lat. Małoletni staną przed sądem rodzinnym. – Podejrzani składali wyjaśnienia. 17-latek przyznał się, opisał przebieg zdarzenia. Kobieta także opisała przebieg zdarzenia, oświadczyła, że się nie przyznaje, ale z treści tych wyjaśnień wynika, że częściowo się do tych zarzutów przyznaje – powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Według relacji portalu ePoznań.pl, powodem porwania był konflikt o papierosa elektrycznego, którego 14-letnia dziewczyna miała popsuć w nieznanych okolicznościach. Ponadto, porwana rzekomo nazwała domniemaną prowodyrkę tragicznego zajścia "k**wą".