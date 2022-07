Prokuratura: Akt oskarżenia przeciwko Marcie Lempart

Sprawą zajmował się Wydział do Spraw Wojskowych stołecznej prokuratury.

Zawiadomienie złożono w październiku 2021 roku. Chodziło o znieważenie członków polskich służb mundurowych – Straży Granicznej i Wojska Polskiego, "pełniących służbę przy granicy w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków ustawowych w zakresie jej ochrony". Lempart nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Złożyła jedynie krótkie wyjaśnienia w tej kwestii – poinformowały polskie media.

Skandal z udziałem Lempart

Marta Lempart znana jest z wulgarnego języka i szokujących zachowań. W grudniu ubiegłego roku liderka "Strajku Kobiet" pojawiła się w Sejmie. W swoim przemówieniu zaatakowała obrońców życia, ale także funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w trakcie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią ochraniali polskie terytorium państwowe. – Obrońcy tych pier… morderców w mundurach, co wyrzucają dzieci do lasu, odgrażali się, że będą na nas składać zawiadomienie do prokuratury i że będą nas pozywać. Proszę, k…, bardzo – pokrzykiwała aktywistka. W dalszej części swojej wypowiedzi kobieta jeszcze kilkukrotnie powtórzyła słowa o "mordercach w mundurach". Lempart zapewniała wówczas, że nie obawia się procesu. – Mordercy w mundurach wyrzucają dzieci do lasu. Pozwijcie mnie, to sprawa będzie o to, że jesteście pier… mordercami w mundurach, którzy wyrzucają dzieci do lasu. Będziemy to udowadniać przed sądem, bo jak na razie to są obiecanki – twierdziła.

Przypomnijmy, że Marta Lempart była swego czasu kandydatką do nagrody "Warszawianki Roku". W tym gronie znalazła się też między innymi Katarzyna Augustynek, znana jako "Babcia Kasia", określana jako "ikona protestów ulicznych w Warszawie".

