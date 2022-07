Różański z zarzutami? Wojskowy komentuje doniesienia TVP Info

Generał Mirosław R., były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień - informował w poniedziałek rano portal tvp.info. Miał też nie przyznać się do zarzucanych mu czynów.

Rzecz miała dotyczyć wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł.

Oprócz różańskiego zarzuty miały usłyszeć jeszcze trzy inne osoby.

Różański dementuje: Nieprawdziwe informacje

Sam zainteresowany dementuje jednak doniesienia portalu TVP Info. Z byłym dowódcą sił zbrojnych skontaktowała się Wirtualna Polska. Różański w rozmowie z portalem zapewniła, że zgadza się na użycie jego pełnych danych.

- Mogę krótko odpowiedzieć, że informacje zawarte w tym artykule, w całej jego treści, są nieprawdziwymi - powiedział. Różański dodał jednocześnie, że już wkrótce w sprawie wyda oficjalne oświadczenie.

Prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazała, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy "wskazujący na szereg nieprawidłowości w zakresie wyboru podmiotów współpracujących w organizacji pokazów lotniczych w ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych +Air Show+ w Radomiu w latach 2011-2015 oraz w zakresie gospodarowania środkami finansowymi pozostałymi po rozliczeniu kolejnych edycji pokazów, czterem osobom przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych".

Sama Prokuratura jednak nie twierdziła, że wśród oskarżonych znajduje się generał. O rzekomych zarzutach dla Różańskiego dowiedział się nieoficjalnie portal TVP Info.

"Jak wynika z ustaleń portalu tvp.info, jedną z osób, która usłyszała zarzuty w tej sprawie, jest emerytowany generał broni Mirosław R., były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, który odszedł do rezerwy w 2016 r." – możemy przeczytać na portalu. Serwis nie odniósł się póki co do oficjalnego dementi Różańskiego.