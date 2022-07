Minister sprawiedliwości: Gazeta Wyborcza tylko udaje gazetę

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w trakcie spotkania z mieszkańcami powiatu proszowickiego komentował działania dziennikarzy '"Gazety Wyborczej", w kontekście fragmentów nagrań, opublikowanych przez serwis TVP Info.

Ziobro ostro o "Wyborczej": Tylko udaje gazetę

– "Gazeta Wyborcza" tylko udaje gazetę. To jest tak naprawdę organizacja polityczno-gospodarcza, która realizuje swoje cele – mówił polityk.

– I prowadzi niezwykle agresywne działania, również jak się okazuje detektywistyczno-śledcze, ale też forsując takie teksty, które nie mają na celu informowania czytelnika o rzeczywistym obrazie świata, ale mają na celu dezinformowanie ludzi na temat tego co realnie się dzieje, ponieważ oni chcą mieć wpływ na wynik wyborów, chcą mieć wpływ na decyzje władzy, które będą przychylnym okiem patrzyć na ich interesy – dodał Ziobro.

– Już w czasie kiedy byłem w komisji do spraw Lwa Rywina widać było ten cynizm, to zakłamanie i to zafiksowanie na pieniądzach ze strony "Gazety Wyborczej" – podkreślił minister sprawiedliwości.

TVP info ujawnia "taśmy Wyborczej"

W poniedziałek portal tvpinfo.pl ujawnił fragmenty nagrań z wewnętrznego spotkania członków redakcji "Gazety Wyborczej" z władzami Agory. Podczas rozmowy padły stwierdzenia m.in. o prezesie Orlenu Danielu Obajtku.

Do spotkania doszło pod koniec listopada 2021 roku, kiedy konflikt pomiędzy redakcją "Gazety Wyborczej" a zarządem spółki Agora przybrał na sile. To właśnie wtedy podjęto decyzję o zwolnieniu Jerzego Wójcika, dyrektora wydawniczego „Wyborczej” i przyjaciela Adama Michnika.

Osią sporu była propozycja władz Agory połączenia redakcji gazety z portalem Gazeta.pl. Decyzja ma uzasadnienie ekonomiczne, ale dziennikarze "GW" boją się, że wpłynie ona na ich niezależność. Dziennik od dawna bowiem przynosi straty, a połączenie z portalem mogłoby doprowadzić m.in. do zmian w dobrze tematów. Pracownicy "GW" boją się także cięć w budżecie oraz zwolnień.

