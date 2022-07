Komisje zagraniczne Sejmu i Bundestagu wydały wspólne oświadczenie

"Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący i rzecznicy Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec z całą stanowczością potępiają trwającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i jej integralności terytorialnej" – czytamy w rezolucji.

Wskazano w niej, że "Rosja w rażący sposób łamie prawo międzynarodowe i międzynarodowe prawo humanitarne oraz dąży do trwałego zniszczenia pokojowego porządku europejskiego". "Wojna ta zagraża bezpieczeństwu całej Europy. Jej niszczycielskie skutki są odczuwalne także na całym świecie" – dodano.

Jak podkreślono, "ukraińska ludność cywilna jest narażona na niezmierne cierpienia ze strony armii rosyjskiej. Celowe zabijanie ludności cywilnej gwałty i używanie broni zakazanej prawem międzynarodowym które wyszły na jaw, to odrażające zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości, które koniecznie muszą być zbadane i ukarane". "Zbrodniarze wojenni muszą zostać indywidualnie pociągnięci do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ponadto popieramy postępowanie Ukrainy przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości" – napisano.

Uchodźcy z Ukrainy. "Polska przyjęła większość"

"Wywołany wojną przepływ uchodźców z Ukrainy spotyka się z ogromną solidarnością i współczuciem ze strony bezpośrednich sąsiadów tego kraju, w szczególności Polski, ale także Niemiec i innych krajów. Codzienne poświęcenie wielu ludzi zasługuje na naszą wdzięczność i szacunek. Wyjątkowym przykładem solidarności europejskiej jest w szczególności niezwykła gotowość do niesienia pomocy jaką wykazała się Polska, która przyjęła większość ukraińskich uchodźców" – czytamy w dokumencie.

Reprezentanci Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Bundestagu potwierdzili wspólne zobowiązanie do dalszego wspierania Ukrainy za pomocą środków dyplomatycznych, politycznych, gospodarczych i humanitarnych oraz do podtrzymywania jej zdolności do obrony poprzez dostarczanie broni zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i w ścisłym porozumieniu z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i grupą G7. Opowiedziano się za zaostrzeniem sankcji przeciw Rosji. Za najwyższy priorytet uznano jak najszybsze uniezależnienie się od rosyjskich dostawców energii.

"Agresja wojenna Rosji na Ukrainę i wykorzystanie do niej także terytorium Białorusi oznacza zasadniczą zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Europa musi podjąć poważne wysiłki strategiczne, polityczne i wojskowe, aby zapewnić sobie wolność i odporność. Deklarujemy swoje zdecydowane zaangażowanie we wspieranie i kontynuowanie tych wysiłków, zarówno wspólnie, jak i we współpracy z naszymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi, w szczególności w ramach NATO i UE. Opowiadamy się za i popieramy bez zastrzeżeń wnioski o członkostwo w NATO złożone przez Finlandię i Szwecję" – zaznaczono.

"Rosja nie może wygrać i nie wygra tej wojny"

Wyrażono także głębokie zaniepokojenie możliwością wystąpienia kryzysu żywnościowego jako konsekwencji rosyjskiej agresji wojskowej przeciwko Ukrainie. "Pełna odpowiedzialność za wywołanie wojny oraz jej efekty leży po stronie Federacji Rosyjskiej. Polska i Niemcy pomogą w zapobieganiu kryzysowi żywnościowemu i są zdeterminowane, by zapewnić Ukrainie najszersze możliwe wsparcie w tej kwestii" – zaakcentowano.

"Wojna przeciwko Ukrainie spowodowała izolację Rosji na arenie międzynarodowej. Rosyjscy przywódcy nadal okłamują własny naród w sprawie wojny z Ukrainą i wyrządzają poważne szkody przyszłości swojego kraju. Rosja nie może wygrać i nie wygra tej wojny" – dodano.

Dokument podpisali:

Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP (PiS)

Michael Roth, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu

Przemysław Czarnecki, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (PiS)

Arkadiusz Mularczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (PiS)

Paweł Kowal, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (KO)

Maciej Konieczny, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (Lewica)

Thomas Erndl, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

Nils Schmid, rzecznik grupy parlamentarnej SPD

Jürgen Trittin, rzecznik grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen

Ulrich Lechte, rzecznik grupy parlamentarnej FDP

Jürgen Hardt, rzecznik grupy parlamentarnej CDU/CDU