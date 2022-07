Gazowce "Lech Kaczyński" i "Grażyna Gęsicka" będą pływać pod francuską banderą

Gazowce powstają w stoczni w Korei Południowej. W sumie PGNiG zamówiło osiem statków. Dwa pierwsze wejdą do użytku w przyszłym roku. Dwa kolejne w 2024 r., a w 2025 r. zostaną oddane do użytku kolejne cztery nowe gazowce. Jak podaje serwis money.pl, PGNiG będzie użytkować gazowce na podstawie długoterminowych umów czarterowych zawartych z wyspecjalizowanymi spółkami armatorskimi: Knutsen OAS Shipping i Maran Gas Maritime.

Za utrzymanie statków w odpowiednim stanie technicznym, a także dobór załogi, będzie odpowiedzialny armator.

Francuska bandera. Dlaczego?

Jednostki, które wejdą do służby w 2023 roku – "Lech Kaczyński" i "Grażyna Gęsicka" – będą pływały pod banderą francuską.

Tę kwestię wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister aktywów Maciej Małecki. "Z wyjaśnień PGNiG wynika, że wybór bandery statku, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w umowie czarteru (zakaz korzystania z tzw. "tanich bander"), leży w gestii armatora, nie czarterującego. PGNiG wskazuje jednocześnie, że nie jest właścicielem jednostek LNG, ale czarterującym. Obsadzenie statku odpowiednio wykwalifikowaną załogą jest obowiązkiem armatora. Nie istnieją żadne formalne przeszkody dla zatrudniania na jednostkach czarterowanych przez PGNiG polskich członków załóg" – wskazuje wiceszef MAP w dokumencie cytowanym przez money.pl.

Możliwości gazowców

"Każda z jednostek będzie miała zbiorniki o pojemności ok. 174 tys. m sześc., co oznacza, że wielkość ładunku, jaki będzie mógł przetransportować każdy ze statków, to ok. 100 mln m sześc. gazu po regazyfikacji transportowanego LNG" – opisuje serwis.

Wiceminister Małecki przekazał, że długoterminowy czarter zbiornikowców LNG dopasowany jest do schematu odbiorów LNG z USA. "Pozwala obniżyć całkowity koszt frachtu oraz uniknąć gwałtownych zmian cen frachtu LNG" – poinformował, odpowiadając na interpelację.

