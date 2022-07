Tusk atakuje PiS. Celna riposta Wąsika

W środę Donald Tusk skomentował doniesienia o podwyżkach dla prezydenta, premiera i parlamentarzystów. W filmie nie szczędził ostrych słów pod adresem rządzących.

– Są tacy, którzy twierdzą, że PiS-owska władza – co prawda – kradnie, ale się dzieli. Jak kradnie, to już wszyscy wiemy. Zobaczmy, jak dzieli się z ludźmi – mówił Donald Tusk w swoim środowym wideokomentarzu pod tytułem "Jak kradną, jak się dzielą?", udostępnionym na portalu społecznościowym Twitter. – W ręku mam 2 tys. złotych. Tyle podwyżki ma dostać pan prezydent. Niewiele mniej pan premier, ministrowie, pani marszałek. W czasie, kiedy drożyzna zżera ludziom oszczędności, kiedy wielu Polaków nie wie, czy przeżyje od pierwszego do pierwszego – oznajmił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tusk wspomniał również o podwyżkach dla nauczycieli. Jak stwierdził, nauczyciel mianowany w Polsce na pensji zasadniczej będzie zarabiał o 152 złote więcej w czasie podwyżek zaproponowanych przez rządzących dla polityków. – Oni, ta władza mówi, że im się to należy, niejako z automatu. Z automatu to się tej władzy należy wyrok wyborców – dodał były premier.

Wąsik o sprawie Nowaka

Nagranie z liderem PO skomentował zastępca ministra spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

"Chciałbym zobaczyć Donalda Tuska obok »kupki« pieniędzy znalezionej u Sławka Nowaka" – napisał polityk, "podając dalej" wpis Donalda Tuska.

twitter

Przypomnijmy, że według prokuratury były minister transportu w rządzie Donalda Tuska – Sławomir Nowak – miał obiecywać notowanej na giełdzie spółce logistycznej korzystne rozstrzygnięcie przez Komisję Europejską sporu tego podmiotu z władzami Czarnogóry.

W zamian należąca do niego firma pod płaszczykiem usług doradczych zgarnęła blisko 240 tys. zł.