"Chętnie bym oddał swoje uposażenie". Rzepliński stawia warunek

Sześciu z jedenastu sędziów zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zdecydowało się przejść w stan spoczynku. Zgodnie z ustawą, do osiągnięcia wieku emerytalnego przysługuje im uposażenie w wysokości prawie 23 tys. zł miesięcznie.

Według wyliczeń eksperta Instytutu Strategie 2050 związanego z Polską 2050 Stanisława Zakroczymskiego przejście sędziów na "przedwczesną emeryturę" będzie kosztować polskiego podatnika około 23 mln zł.

Rzepliński: Wykorzystują to państwo jak pijawka

Profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, odnosząc się do kwestii emerytur dla sędziów z Izby Dyscyplinarnej, którzy przechodzą w stan spoczynku, stwierdził w rozmowie z TVN24, że "praktycznie nikt z tych osób nie był sędzią sądu konstytucyjnego, był uzurpatorem takiej funkcji".

O aparacie państwa PiS mówił, że "oni nie czują żadnych granic do obudowania się, do wykorzystania tego państwa, tak jak niemal pijawka, do ostatniej kropli". – Potem odejdą i zostawią gruzowisko – powiedział.

Uposażenie byłego prezesa TK. Ile wynosi?

Zadeklarował, że sam oddałby swoje comiesięczne uposażenie wynikające z tego, że jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku za to, żeby "zamknięta została ostatecznie" próba prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko innym osobom o takim statusie, czyli Jerzemu Stępniowi oraz Wojciechowi Hermelińskiemu.

Rzepliński tłumaczył, że jego uposażenie wynosi 21 tys. zł. – To jest bardzo duża emerytura jak na uposażenie emerytalne znakomitej większości naszych współobywateli. Ale w tym nie ma nic dziwnego, nadzwyczajnego. Tak jest w każdym państwie – stwierdził.

Według danych ZUS, przeciętna emerytura w marcu 2022 r. wyniosła 2545 zł brutto.

