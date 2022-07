Kaczyński przerwie objazd kraju? Nowe doniesienia

Powodem decyzji lidera PiS ma być urlop w samym środku tegorocznych wakacji. Sprawę opisał w piątek portal Gazeta.pl.

Zdaniem anonimowego źródła z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, w partii uznali, że "sam środek wakacji to nie jednak dobry czas na objazd Polski". Zgodnie z ustaleniami medialnymi, polityk wróci do spotkań z wyborcami we wrześniu.

Kaczyńskiego objazd kraju

Pomimo zaplanowanych na najbliższy weekend wyjazdów, objazd kraju w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego zostanie przerwany. Jak opisała Gazeta.pl, "to istotna zmiana planów", bowiem "do tej pory scenariusz w PiS był taki: prezes jeździ po Polsce aż do swojego urlopu, a na urlop miał się udać po ostatnim w wakacje posiedzeniu Sejmu (5 sierpnia)".

Powrót do objazdu kraju planowany jest we wrześniu, co oznacza, że wakacyjnych spotkań z prezesem Prawa i Sprawiedliwości już nie będzie.

Spotkania pełne emocji

W ostatnim czasie Jarosław Kaczyński spotykał się regularnie z wyborcami w ramach objazdu kraju przez najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii rządzącej w ostatnią sobotę odwiedził Kórnik w Wielkopolsce oraz Poznań. Z kolei w niedzielę przyjechał do Gniezna. Podczas spotkania z mieszkańcami miasta mówił o polskiej suwerenności oraz krytykował opozycję. Przemawiając do zgromadzonych ludzi, Kaczyński podkreślił, że cieszy go wizyta w Gnieźnie – "mieście królewskim". Dodał, że "w świadomości wielu pokoleń Polaków utkwiło, że miasto to było pierwszą stolicą Polski". Nawiązał tym samym do historii państwa polskiego i jego walki o podmiotowość.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w momencie, kiedy samochód z prezesem Prawa i Sprawiedliwości opuszczał Gniezno. Nagranie z wydarzenia obiegło media społecznościowe. Na filmie słychać, jak jeden z mężczyzn zachęca agresora do rzucania kamieniami. Na końcu osoba rzucająca krzyczy: "Je**ć PiS".

