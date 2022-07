Ukraińscy żołnierze w Polsce. Będą leczeni i rehabilitowani

Specjalny pociąg sanitarny wyruszył z Przemyśla. Przywiózł 29 wojskowych armii Ukrainy, którzy zostali ranni na froncie podczas walk z Rosją. Mężczyźni mają od 19 do 45 lat. Ich życiu już nic nie zagraża. Są w różnym stanie.

Ukraińscy żołnierze w Polsce

– Są obrażenia typowo wojenne, powstałe na skutek postrzałów czy wybuchów min, (...) wybuchów pocisków czy bomb - powiedział wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, cytowany przez stację telewizyjną TVN24.

– Dostaną w tej chwili najlepsze możliwe wsparcie. Tak, aby mogli wrócić na Ukrainę zdrowi. Wszyscy bardzo tego pragniemy. Chyba nie tylko jako mieszkańcy województwa, ale jako Polacy – zapewniał z kolei wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Warto dodać, że to najprawdopodobniej nie ostatni transport z rannymi żołnierzami ukraińskimi do Polski. W przyszłości podobne pociągi mają przyjeżdżać ze wschodu co najmniej raz w miesiącu – przekazali dziennikarze TVN24.

Amerykański szpital w Niemczech

Ostatnio informowano, że ranni żołnierze ukraińscy będą leczeni w amerykańskim szpitalu wojskowym na terenie Niemiec. Szpital USA w Republice Federalnej Niemiec to największa wojskowa placówka medyczna Stanów Zjednoczonych poza granicami kraju. Według planów, do szpitala będą przetransportowani ci żołnierze armii Ukrainy, dla których zabraknie miejsc w placówkach ukraińskich albo w państwach sąsiednich.

Przypomnijmy, że inwazja Rosji na Ukrainę trwa już szósty miesiąc i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), od początku rosyjskiej agresji ginęło już ponad osiem tysięcy cywilów. Natomiast władze w Kijowie mówią o kilkudziesięciu tysiącach ofiar.

