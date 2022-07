"Do Rzeczy" nr 31: Co unijczycy szykują Polsce

Po niemal siedmiu latach spędzonych na unijnych salonach Donald Tusk powrócił do kraju jako polityk „zeuropeizowany”. Co więcej, powrócił z planem „europeizacji” państwa polskiego. Co to jednak dokładnie oznacza? – rozważa Jan Fiedorczuk w tekście “O jakiej Polsce marzy Donald Tusk?”.

– Niemcy nie mogą same decydować o losie Europy, zwłaszcza po popełnionych przez nich błędach – zauważa prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Bojówkarze atakują wychodzących ze spotkania z prezesem PiS i rzucają w jego samochód w poczuciu całkowitej bezkarności. Największą zagadką jest to, dlaczego są tak przez opozycję hołubieni. W ostatecznym rozrachunku wszystkie te nikczemne zachowania nie przynoszą PO i jej akolitom żadnego zysku, przeciwnie – kompromitują i zniechęcają do niej „normalsów” – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Powrót bojówkarzy”. – Amerykańskie "Politico" uznało go za "najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi". I choć eksperci są na ogół co do tego sceptyczni, to wciąż wzbudza ogromne emocje. Czym tak naprawdę jest przesmyk suwalski? – zastanawia się Karol Gac w tekście "Europejska pięta Achillesa?". – Zmagania narodów Europy Środkowo-Wschodniej z Moskwą trwają od przeszło 500 lat. Polacy, Litwini, Rusini i Ukraińcy (Kozacy) stawali razem, by bronić swej wolności. Ukazują je fascynujące dzieła sztuki ciągle oczekujące na wejście na stałe do narodowego imaginarium – pisze Jerzy Miziołek w tekście “Odwieczne zmagania z Moskwą i ich odbicie w sztuce”. – Naiwnością jest myślenie, że przynależność do NATO i Unii Europejskiej zabezpiecza nas przed ewentualną agresją – zauważa Andrzej Krzystyniak w artykule “Jak Polska utraci niepodległość”. – „Rozspołecznianie społeczeństwa europejskiego” rozpoczęło się z chwilą pierwszego rozbioru Polski – pisze Grzegorz Kucharczyk w tekście “Kanibalizm polityczny”. – Bez pieniędzy, perspektyw, zasięgu w telefonie i Internetu. Do tego z łatką „kolaboranta”. Na „pocieszenie” dla chętnych – paszport z dwugłowym orłem. To codzienność Ukraińców na terenach okupowanych przez Rosję – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule “Życie codzienne pod okupacją”. – Polska gospodarka jest częścią większego systemu. Prognoza dla strefy euro wygląda mało optymistycznie. Od wzrostu gospodarczego, wynoszącego ponad 5 proc. w 2021 r., ma nastąpić spadek do niewiele ponad 1 proc. w przyszłym roku – zauważa Łukasz Warzecha w tekście “Ciemne chmury nad gospodarką”. Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Łukasz Majchrzyk o FC Barcelonie, czyli nowym klubie Roberta Lewandowskiego. Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 1 sierpnia 2022 r.