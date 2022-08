Solidarna Polska wystartuje sama? Zdecydowana deklaracja Wójcika

– Oczywiście najlepszą drogą byłby wspólny start z Prawem i Sprawiedliwością w ramach Zjednoczonej Prawicy. Osiem razy pod rząd wygraliśmy i nic nie stoi na przeszkodzie żeby wygrać po raz dziewiąty – stwierdził minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik.

– Ale to nie tylko od nas zależy, natomiast wiadomo, to jest polityka, każdy scenariusz trzeba brać pod uwagę i dlatego rozbudowujmy nasze struktury, wzmacniamy – no bo trzeba, bylibyśmy nieodpowiedzialni gdybyśmy tak nie robili – dodał polityk.

Wójcik: My nie pracujemy dla sondaży

Minister został także zapytany o ostatni sondaż IBRIS, zgodnie z wynikami którego PiS mogłoby wygrać wybory bez Solidarnej Polski, która ma mniejsze poparcie niż AgroUnia.

– Z pewnym dystansem sobie podchodzę do sondażu zwłaszcza tej pracowni, a nie będę się wyzłośliwiał, że tak powiem, warto sobie przejrzeć historię błędów tej pracowni w przeszłości. My nie pracujemy dla sondaży, spotykamy się na co dzień z Polakami, realizujemy nasz program wyborczy, jako szef struktur Solidarnej Polski jestem bardzo zadowolony z tego, jak się struktury rozwijają w ostatnim czasie – tłumaczył Wójcik.

– Dla nas sondażem jest chociażby akcja, którą w tej chwili prowadzimy, zbieranie podpisów pod naszą inicjatywą, chodzi o obronę chrześcijan, zmiany w kodeksie karnym, gdzie po trzech tygodniach mamy ponad 45 tysięcy podpisów, prawie 46 tysięcy – dodał polityk.

Mocna pozycja PiS, SP niżej niż AgroUnia

Jak wskazał sondaż dla "Rzeczpospolitej", PiS utrzymałby pozycję lidera, nawet gdyby Solidarna Polska startowała osobno. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry ma w badaniu zaledwie 0,7 proc. poparcia. Natomiast na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 34,9 proc. pytanych.

"Rz" zwraca uwagę, że większym poparciem niż Solidarna Polska cieszy się AgroUnia Michała Kołodziejczaka (1,3 proc.). W kuluarowych rozmowach ziobryści przekonują, że w ich wewnętrznych sondażach notowania SP są wyższe niż w badaniu IBRiS i wynoszą około 4,5 proc.– podkreśla dziennik.

Pod progiem wyborczym znajduje się Konfederacja (4,6 proc.), a tuż nad – ludowcy (5,5 proc.). Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska może liczyć na 27,7 proc. głosów i traci do PiS ponad 7 pkt proc. Podium zamyka sojusz partii lewicowych z wynikiem 9,6 proc., który nieznacznie wyprzedza ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni (9,3 proc.).

