Tusk proponuje rozwiązanie siłowe ws. TK i NBP. Wyborcy nie są zadowoleni

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił w ubiegłym tygodniu w Radomiu, że jeśli PO wygra wybory, to "wyprowadzi Glapińskiego z NBP". Przekonywał również, że na przeszkody prawne związane z ponownym wyborem Glapińskiego na drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim wskazywali eksperci Kancelarii Prezydenta. O "wyprowadzeniu prezesa NBP" po wygranych wyborach mówił też w TVN24 poseł PO Tomasz Siemoniak.

Sprawę bada teraz prokuratura z Lublina.

Politycy opozycji w ostatnich tygodniach mówili także o "odkuciu prezesa TK od fotela". – Niestety, pan przewodniczący Donald Tusk groził mi, że jeżeli nie będę chciała odejść z TK, to jakoś mnie "odśrubuje" czy nie wiem co ze mną zrobią. Powtarzam: mam 9-letnią kadencję sędziego Trybunału, to jest kadencja konstytucyjna – komentował te wypowiedzi Julia Przyłębska.

Co wyborcy myślą o rozwiązaniu siłowym?

O to jak wyborcy oceniają "propozycje" siłowego rozwiązania sporu o TK i NBP zapytano w sondażu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Pierwszy pytanie do ankietowanych brzmiało: "Jak ocenia Pani/Pan zapowiedzi Donalda Tuska o stosowaniu rozwiązań siłowych (w tym siły fizycznej) wobec prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej?".

Pomysł Tuska poparło jedynie 22 proc. badanych (11 proc. oceniło go "zdecydowanie pozytywnie", kolejne 11 proc. "raczej pozytywnie"), a 41 proc. badanych było przeciwko (25 proc. "zdecydowanie negatywnie" i 16 proc. "raczej negatywnie"). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 37 proc. badanych.

Drugie pytanie dotyczyło gróźb pod adresem szefa NBP: "Jak ocenia Pani/Pan zapowiedzi Donalda Tuska o stosowaniu rozwiązań siłowych (w tym siły fizycznej) wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego?".

W tym wypadku zaledwie 27 proc. ankietowanych dobrze oceniło tę "propozycję" (14 proc. "zdecydowanie pozytywnie" i 13 "raczej pozytywnie"), a 41 proc. było przeciwko (26 proc. "zdecydowanie negatywnie" i 15 proc. "raczej negatywnie"). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 32 proc. badanych.

