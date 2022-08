Wypadek w Chorwacji. Wśród ofiar są osoby z diecezji włocławskiej

Na autostradzie A4 w okolicach miejscowości Varazdin w Chorwacji w sobotę wczesnym rankiem doszło do wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami zmierzającymi do Medziugorie.

Początkowo chorwackie służby informowały o 11 ofiarach, ale ich liczba wzrosła do 12. Około 30 osób rannych trafiło do szpitala. Kondolencje po wypadku złożył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o tragicznym wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Swoją modlitwą obejmuję wszystkich poszkodowanych, zapewniając o mojej duchowej bliskości i wsparciu. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinom tych osób, które poniosły śmierć, a zmarłych powierzam Bogu" - przekazał abp Gądecki.

Okoliczności wypadku polskiego autokaru

Wypadek miał miejsce na 62. kilometrze autostrady między Jarkiem Bisaškim a Podvorecem w sobotę rano ok. godz. 5.40. Autobus zmierzający do Medziugorie miał zjechać z drogi i wpaść do rowu przy autostradzie.

Początkowo chorwackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że autokar jechał z Grodziska Mazowieckiego. Po godz. 12.00 polskie MSZ przekazało jednak, że autokar wyruszył do Medziugorie w piątek 5 sierpnia z Częstochowy.

W chorwackich mediach pojawiły się nieoficjalne ustalenia dotyczące przyczyn wypadku. Policja ma brać pod uwagę tezę, że kierowca zasnął w trakcie jazdy. Są też doniesienia o tym, że autokar miał wpaść w poślizg.

Ofiary wypadku w Chorwacji

Wśród poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji są osoby z diecezji włocławskiej.

"Wszyscy pielgrzymowali do Medjugorie. Bp Krzysztof Wętkowski składa wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Wszystkich otacza modlitwą. Prosi, by w kościołach diecezji modlono się za zmarłych i rannych w wypadku oraz ich rodziny" – poinformowała diecezja na Twitterze.

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię +385 148 99 414 dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku.

