Tragedia w Chorwacji. Polscy policjanci skierowani do pomocy

Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę na terytorium chorwackim, zostali oddelegowani do wsparcia miejscowych służb. Policjanci będą się zajmować działaniami na miejscu tragicznego zdarzenia, a także nieść pomoc w placówkach medycznych, do których zostali przewiezieni ranni.

Pomoc polskich policjantów

W sobotę na portalu społecznościowym Twitter informację przekazało oficjalne konto Polskiej Policji. "Polscy policjanci pełniący służbę w Chorwacji zostali skierowani do pomocy służbom chorwackim. Policjanci polscy z Rijeki są na miejscu tragedii, a pełniący służbę w okolicach Zagrzebia skierowani zostali do szpitali, w których umieszczono rannych" – poinformowano.

Ponadto, policjanci złożyli rodzinom ofiar kondolencje.

Specjalna infolinia MSZ

W związku z wypadkiem polskiego autokaru na terenie Chorwacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej uruchomiło specjalną infolinię. Mogą z niej korzystać bliscy ofiar oraz osoby, które podejrzewają, że członkowie ich rodzin mogli znajdować się w autokarze. "Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje" – podało w komunikacie polskie MSZ. Jednocześnie służby apelują, aby na wskazany numer alarmowy dzwoniły tylko osoby, które szukają swoich bliskich.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło na trasie autostrady A4, na północ od stolicy Chorwacji – Zagrzebia, pomiędzy miejscowościami Jarek Bisaški a Podvorec. Pojazd miał około godz. 05:30 rano zjechać z drogi i wpaść do rowu, biegnącego wzdłuż trasy. Według najnowszych informacji chorwackich służb, bilans ofiar śmiertelnych wynosi 12 osób. W placówkach medycznych jest ponad 30 rannych, w tym 25 osób ma być w stanie ciężkim.

