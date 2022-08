Polski zespół wylądował w Zagrzebiu. Przydacz: Trwa narada

W sobotę na trasie chorwackiej autostrady A4, pomiędzy miejscowościami Jarek Bisaški a Podvorec doszło do wypadku polskiego autokaru. Około godz. 05:30 rano pojazd zjechał z drogi i wpadł do rowu, biegnącego wzdłuż trasy. 12 osób nie żyje, ponad 30 zostało rannych i przebywa w pięciu szpitalach na terytorium Chorwacji. Ofiary to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medziugorie.

Polski zespół już w Chorwacji

W związku z tragicznymi wydarzeniami, premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że do Chorwacji udadzą się minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej.

Jak poinformował po godz. 16:00 na portalu Twitter wiceszef MSZ, Polacy dotarli już do Zagrzebia. "Zespół Humanitarno-Medyczny wylądował Zagrzebiu. Trwa narada ministra Adama Niedzielskiego z chorwackimi partnerami. Lekarze, ratownicy i psychologowie udają się do konkretnych szpitali" – napisał Przydacz. "W realizacji zadania wspiera nas wiceminister Zdenko Lucić z chorwackiego MSZ" – dodał.

Wypadek autokaru. Najnowsze ustalenia

Według najnowszych doniesień, ustalono już dane przewoźnika, organizatora i pełną listę osób, które wyjeżdżały z Polski do Chorwacji. Dane zostały przekazane stronie chorwackiej – poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka.

Wcześniej Polska Policja przekazała wiadomość, iż funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie Chorwacji, zostali oddelegowani do wsparcia miejscowych służb. Policjanci będą się zajmować działaniami na miejscu tragicznego zdarzenia, a także nieść pomoc w placówkach medycznych, do których zostali przewiezieni ranni.

