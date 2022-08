Bąkiewicz zwrócił się do środowisk żydowskich po słowach Hartmana

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Hartman w mocnych słowach skomentował powołanie publicysty "Sieci" i "TVP Info" Bronisława Wildsteina do Rady Muzeum POLIN.

"Mianowanie przez Glińskiego do Rady Muzeum Polin Bronisława Wildsteina, żydowskiego renegata i antysemity, zajadle wspierającego antyżydowską retorykę tzw. prawicy i pachołka reżimu to więcej niż prowokacja – to jak splunięcie w twarz polskiemu Żydowi. Czyli jak zawsze" – napisał Hartman na Twitterze.

Bąkiewicz do środowisk żydowskich

W niedzielę wieczorem do wpisu Hartmana odniósł się Rot Niepodległości oraz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

"Zwracam się do środowisk żydowskich o zdecydowane potępienie antypolskich, pełnych pogardy i nienawiści wystąpień Jana Hartmana" – napisał.

Rada Muzeum POLIN

Wildstein w składzie rady zastąpił dr Aleksandrę Namysło. Pozostali członkowie wskazani przez ministra Glińskiego to Artur Hofman, Jarosław Sellin, Albert Stankowski i dr Mateusz Szpytma.

Pięć osób do rady muzeum delegował też warszawski ratusz. To Ewa Malinowska-Grupińska, Ronald S. Lauder, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Ryszard Schnepf i Aldona Machnowska-Góra.

Kolejne pięć osób wskazało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Z ramienia instytucji będą to: Shana Penn, Zygmunt Rolat, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Marian Turski i Piotr Wiślicki.

