Piechociński udzielił wywiadu. Dostało się Tuskowi i Kaczyńskiemu

W poniedziałek podczas wywiadu dla RMF FM były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego został zapytany m.in. o to, z kim ludowcy powinni pójść do wyborów.

– Najważniejsze zadanie dla PSL-u to jest odbić kraj za wielkim miastem z tej propagandy antymodernizacyjnej – powiedział. – PSL powinno iść samo – zaznaczył.

Piechociński: Tusk polaryzuje, Kaczyński się nakręcą

Dopytywany o ewentualną wspólną listę z Polską 2050 Szymona Hołowni tłumaczył, że nie chciałby w ten sposób dyskutować o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

– Mówienie w ten sposób o wyborach to jest wejście w taką sieć. To znaczy później powiecie, że pójdziecie z tymi albo tymi, itd. Ja rozumiem, że Donald Tusk robi pełną polaryzację. W odpowiedzi na takie działania PO jeszcze bardziej nakręca się Jarosław Kaczyński i mówi: sprowadźmy wybory do testu: katolicyzm – bezbożność – powiedział Piechociński.

Dopytywany o koncepcję dwóch bloków, o której mówił m.in. obecny lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Piechociński podkreślił, że jest to jedynie teoretyzowanie. – Żeby rozmawiać o czymkolwiek, trzeba dzisiaj pokazać własną siłę – ocenił.

Sondaż – PSL pod progiem

Według opublikowanego w niedzielę sondażu poparcia dla partii, Polskie Stronnictwo Ludowe ponownie uplasowało się pod progiem wyborczym.

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj wygrałoby jest Prawo i Sprawiedliwość (koalicja Zjednoczona Prawica), zdobywając sporą przewagę nad opozycyjnymi partiami. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce bowiem głosować 38 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania) – wskazuje sondaż pracowni Social Changes dla serwisu wpolityce.pl

Druga w badaniu Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) zdobyłaby 27 proc. głosów (spadek o 3 pkt proc.), a za nią znalazłaby się Polska 2050 – 10 proc. głosów (bez zmian).

Z niewiele gorszym wynikiem niż ugrupowanie Szymona Hołowni, na kolejnym miejscu znalazły się Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowcy) – 9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.) i Lewica (SLD, Lewica Razem, Wiosna) – 8 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL-Koalicja Polska – 3 proc. głosów (1 pkt proc. mniej), Kukiz'15 – 2 proc. głosów (bez zmian) i Porozumienie Jarosława Gowina – 1 proc. głosów (bez zmian).

