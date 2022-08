Morawiecki nie znalazł czasu dla Johnsona? Medialne doniesienia

Agencja informacyjna Bloomberg podała, że szef brytyjskiego rządu chciał złożyć wizytę w Polsce przed odejściem ze stanowiska. Johnson planował przyjechać do Warszawy. Jednak polskie władze, na czele z prezesem Rady Ministrów, miały "nie znaleźć czasu" na spotkanie, więc wizytę odwołano.

Odejście Johnsona

Na początku lipca Boris Johnson poinformował, iż rezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Partia Konserwatywna ma więc wybrać nowego lidera i tym samym szefa brytyjskiego rządu. Johnson pełni jednak obowiązki do momentu wyboru nowego przywódcy.

Podróż polityka do Polski miała być częścią serii pożegnalnych wizyt i rozmów ze światowymi liderami. Według doniesień agencji Bloomberg, na które we wtorek powołał się portal Onet.pl, brytyjscy i polscy urzędnicy omówili kilka potencjalnych dat i wstępnie uzgodnili spotkanie premierów w Warszawie na 8 sierpnia. Ku rozczarowaniu Downing Street, Kancelaria Premiera Mateusza Morawieckiego miała poinformować, iż termin jest nieaktualny. Co więcej, szef polskiego rządu najprawdopodobniej nie znajdzie już czasu dla swojego brytyjskiego odpowiednika przed jego odejściem ze stanowiska, co nastąpi we wrześniu tego roku.

Kryzys polityczny

Przypomnijmy, że kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii rozpoczął się po tym, jak kilku ważnych członków rządu złożyło rezygnacje ze sprawowanych funkcji. Dotyczyło to między innymi kanclerza Rishi Sunaka i sekretarza zdrowia Sajida Javida, których decyzje o odejściu wywołały prawdziwą falę dalszych rezygnacji.

W Partii Konserwatywnej trwają wybory nowego lidera. Faworytką jest dotychczasowa szefowa dyplomacji Liz Truss. Ostateczne nazwisko przewodniczącego ma zostać ujawnione 5 września br. Następnego dnia wybrana osoba zastąpi Borisa Johnsona na stanowisku premiera kraju.

